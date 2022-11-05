Death notices: Nov. 5, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Tia’Feia Arnold,</strong> 48, of Kankakee, passed away Thursday (Nov. 3, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Theodore R. Price Jr.,</strong> 70, of Bradley, passed away Thursday (Nov. 3, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Sandra A. Scott,</strong> 78, of Manteno, passed away Thursday (Nov. 3, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.