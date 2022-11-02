Death notices: Nov. 2, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Linda (nee McCreery) Faletti,</strong> 78, of Braidwood, passed away Monday (Oct. 31, 2022) at Silver Cross Hospital in New Lenox. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Nyla R. Haws</strong>, 87, of Kankakee, passed away Monday (Oct. 31, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Charles Jackson</strong>, 70, of Kankakee, passed away Monday (Oct. 31, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Lee S. Van Linden</strong>, 79, of Lowell, Ind., passed away Thursday (Oct. 27, 2022). Funeral arrangements are by Hack-Jensen Funeral Home in Beecher.