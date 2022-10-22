Obituary recap: Oct. 22, 2022

SATURDAY, OCT. 15
<strong>Anglin, Donny</strong>, 75, Kankakee, Oct. 9
<strong>Bohlmann, Valera,</strong> 97, Crescent City, Oct. 12
<strong>Grabow, Pamela,</strong> 63, St. Anne, Oct. 11
<strong>Hull, Russell,</strong> 82, Ashkum, Oct. 12
<strong>Linares, Alina,</strong> 51, Aroma Park, Oct. 10
<strong>Panozzo, Patricia Rose,</strong> 70, Michigan City, Ind., Oct. 7
<strong>Perez, Roberto Jr. “Beto,”</strong> 34, Kankakee, Oct. 3
<strong>Sobkoviak, David “Dave,”</strong> 81, Iroquois, Oct. 13
<strong>Soucie, Barbara,</strong> 75, Kankakee, Oct. 4
MONDAY, OCT. 17
<strong>Haberkorn, Richard,</strong> 82, Chatsworth, Oct. 10
<strong>Hamann, Monica,</strong> 66, Grant Park, Oct. 13
<strong>Krumwiede, Glenda,</strong> 76, Cissna Park, Oct. 13
TUESDAY, OCT. 18
<strong>Mackey, Donald William,</strong> 80, Surprise, Ariz., Oct. 16
WEDNESDAY, OCT. 19
<strong>Glaeser, Patricia ,</strong> 65, Bourbonnais, Oct. 16
<strong>Jensen, Alayna “Laney,”</strong> 13, Cullom, Oct. 16
<strong>Junker, Beverly “Bev,”</strong> 75, Grant Park, Oct. 15
<strong>Kuipers, Marvin,</strong> 98, Danforth, Oct. 16
<strong>Nicholson, Lois,</strong> 81, St. Anne, Oct. 17
<strong>Perzee, Jacquelyn “Jackie,”</strong> 64, Clifton, Oct. 16
<strong>Russell, Iola,</strong> 92, Kankakee, Oct. 12