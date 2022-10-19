Death notices: Oct. 19, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Lexi Cleveland,</strong> 20, of Beecher, passed away Friday (Oct. 14, 2022). Funeral arrangements are by Hack-Jensen Funeral Home in Beecher.
<strong>Randy Dorris,</strong> 61, of Watseka, passed away Oct. 3, 2022, at Ascension Sait Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Jacob Gund</strong>, 18, of Bradley, passed away Saturday (Oct. 15, 2022) in Urbana. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Josephine "Jo" L. (nee Leach) Sullivan</strong>, 96, of Westmont and formerly of Braidwood, passed away Monday (Oct. 17, 2022) at her home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Homes and Crematory, Braidwood.