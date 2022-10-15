Death notices: Oct. 15, 2022

<strong>Betty L. Conard,</strong> 85, of Bradley, passed away Oct. 4, 2022, at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Eldon M. Huenerberg</strong>, 92, of Beecher, passed away Wednesday (Oct. 12, 2022). Funeral arrangements are by Hack-Jensen Funeral Home in Beecher.
<strong>Thomas J. Martin Sr.</strong>, 87, of Bourbonnais, passed away Tuesday (Oct. 11, 2022) at Citadel of Kankakee nursing home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.