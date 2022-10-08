Death notices: Oct. 8, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Helen Catherine Burton (nee Ott)</strong>, 93, of Essex, passed away Thursday (Oct. 6, 2022) in her home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Stephanie Ann Calbert,</strong> 53, of Kankakee, passed away Sept. 7, 2022, in her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Virgil Clayton Flener,</strong> 71, of Braidwood, Passed away Wednesday (Oct. 5, 2022) at Morris Hospital in Morris. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Gary L. Kent,</strong> 69, of Manteno, passed away Sept. 30, 2022, in his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
