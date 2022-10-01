Shaw Local

Obituary recap: Oct. 1, 2022

By Daily Journal

SATURDAY, SEPT. 24

<strong>Beard, LaVerne,</strong> 103, Clifton, Sept. 15

<strong>Bennett, Betty,</strong> 69, Bourbonnais, Sept. 19

<strong>Coffer, John,</strong> 82, Bradley, Sept. 14

<strong>Farmer, Carl,</strong> 91, Bourbonnais, Sept. 18

<strong>Hajewski, Camden Charles,</strong> 3-weeks-old, Manteno, Sept. 18

<strong>Hunger, Adolph,</strong> 78, St. Anne, Sept. 20

<strong>Nagele, Catherine “Kate,”</strong> 102, Sheldon, Sept. 19

<strong>Rehmer, Shirley,</strong> 95, Momence, Sept. 21

<strong>Romine, Leatha,</strong> 67, Watseka, Sept. 21

<strong>Schmuker, Peter,</strong> 83, Manteno, Sept. 10

<strong>Schweizer, Sheri,</strong> 52, Bourbonnais, Sept. 10

<strong>Smith, Roger,</strong> 79, Mountain Home, Ark., Sept. 15

<strong>Williams, Nancy,</strong> 76, Kankakee, Sept. 16

MONDAY, SEPT. 26

<strong>Dahn, Marvin,</strong> 71, Kankakee, Sept. 23

<strong>McCorkle, H. Marjorie “Marge,”</strong> 97, Manteno, Sept. 22

TUESDAY, SEPT. 27

<strong>Burlison, Phyllis,</strong> 89, Clifton, Sept. 23

<strong>Smith, Robert A.,</strong> 90, Port St. Lucie, Fla., Sept. 23

WEDNESDAY, SEPT. 28

<strong>Long, Terry,</strong> 77, Aroma Park, Sept. 18

<strong>Morez, Ronda,</strong> 74, Manteno, Sept. 26

<strong>Newman, Julie Ann,</strong> 53, Geneva, Sept. 21

<strong>Norton, Irene,</strong> 100, Clifton, Sept. 19

<strong>Pickering, Carolyn,</strong> 73, Spring Hill, Tenn., Sept. 26

<strong>Robinson, Dorothy,</strong> 75, Pembroke Township, Sept. 18

<strong>Seggebruch, Marlene,</strong> 89, Cissna Park, Sept. 26

THURSDAY, SEPT. 29

<strong>Ivy, Lucille,</strong> 91, Sun River Terrace, Sept. 21

<strong>Merrill, Norma Jean,</strong> 84, Kankakee, Sept. 19