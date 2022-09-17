Obituary recap: Sept. 17, 2022

SATURDAY, SEPT. 10
<strong>Hanson, Jeffrey,</strong> 46, Ashkum, Sept. 8
<strong>Phillips, Jeannette “Nettie,”</strong> 88, Bourbonnais, Sept. 8
<strong>Richey, James,</strong> 88, Bourbonnais, Sept. 7
<strong>Robinson, Valerie,</strong> 73, Kankakee, Aug. 31
<strong>Warner, Michael Sr.,</strong> 75, Thawville, Sept. 7
MONDAY, SEPT. 12
<strong>Claire, Mary,</strong> 79, Watseka, Sept. 9
<strong>Dykstra, Duane “Dewey,”</strong> 83, Aroma Park, Sept. 10
<strong>Hoekstra, Jacob,</strong> 88, Grant Park, Sept. 9
<strong>Kruse, Craig,</strong> 50, Herscher, Sept. 9
<strong>Marshall, Dennis,</strong> 64, Beaverville, Aug. 25
<strong>Weas, Arlene,</strong> 92, Kankakee, Sept. 8
TUESDAY, SEPT. 13
<strong>Cluver, Martha,</strong> 95, Watseka, Sept. 11
<strong>Reiners, Elaine,</strong> 93, Milford, Aug. 27
<strong>Selk, Lucille,</strong> 100, Danforth, Sept. 7
<strong>Zigtema, Sandra,</strong> 78, Clifton, Sept. 9
WEDNESDAY, SEPT. 14
<strong>Dralle, Irma,</strong> 90, Peotone, Sept. 11
<strong>Mitchell, June,</strong> 93, Bourbonnais, Sept. 9
<strong>Westerhoff, John,</strong> 83, Kankakee, Sept. 3
THURSDAY, SEPT. 15
<strong>Wyatt, Della,</strong> 47, Pembroke Township, Sept. 5