Death notices: Sept. 14, 2022

<strong>Catherine Brooks,</strong> 69, of Kankakee, passed away Sunday (Sept. 11, 2022) at Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Sheri Schweizer,</strong> 52, of Bourbonnais, passed away Saturday (Sept. 10, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Arthur Eugene Sittig</strong>, 93, of Kankakee, passed away Sept. 5, 2022, at Riverside Miller Healthcare in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.