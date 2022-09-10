Death notices: Sept. 10, 2022

<strong>Cynthia “Cindy” Kennedy,</strong> 65, of Bourbonnais, passed away Thursday (Sept. 9, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Lucille L. Selk,</strong> 100, of Danforth and formerly of Watseka, passed away Wednesday (Sept. 7, 2022) at Prairieview Lutheran Home in Danforth. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>John Westerhoff,</strong> 83, of Kankakee, passed away Sept. 3, 2022. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Michael H. Zazzetti,</strong> 64, of Beecher, passed away Monday (Sept. 5, 2022). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.