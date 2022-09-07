Death notices: Sept. 7, 2022

<strong>Vicente Cintora Andrade</strong>, 44, of Kankakee, passed away Saturday (Sept. 3, 2022). Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Craig Dorsey Sr.,</strong> 67, of Bourbonnais, passed away Saturday (Sept. 3, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Doris Martin</strong>, 65, of Sun River Terrace, passed away Saturday (Sept. 3, 2022) at Aperion Care in Bradley. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Gerald Lee Sinks,</strong> 76, of Whitney, Texas, and formerly of Kankakee, passed away Aug. 25, 2022, at Arcadia Care in Clifton.
<strong>Milo Veigelt,</strong> 92, of Wilmington, passed away Sunday (Sept. 4, 2022) at his home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.