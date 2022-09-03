Obituary recap: Sept. 3, 2022

SATURDAY, AUG. 27
<strong>Boatright, John,</strong> 86, St. Anne, Aug. 20
<strong>French, Dennis “Denny,”</strong> 76, St. Anne, Aug. 22
<strong>Gash, Gregory,</strong> 58, Oologah, Okla., Aug. 21
<strong>Kohl, Michael,</strong> 68, Kankakee, Aug. 24
<strong>Nelson, Daniel Duane,</strong> 63, Kankakee, Aug. 17
<strong>Witheft, Merlyn,</strong> 88, Buckingham, Aug. 24
<strong>Wood, Donna,</strong> 92, Herscher, July 15
MONDAY, AUG. 29
<strong>Minard, Darlene,</strong> 94, Herscher, Aug. 25
TUESDAY, AUG. 30
<strong>Reiners, Elaine,</strong> 93, Milford, Aug. 27
WEDNESDAY, AUG. 31
<strong>Austin, Eric,</strong> 44, Lewisville, Texas, Aug. 15
<strong>Dutour, Phyllils,</strong> 85, Van Buren, Ark., July 30
<strong>Gerberding, Alvin,</strong> 98, Kankakee, Aug. 27
<strong>Merrill, Pamela “Pam,”</strong> 65, Bradley, Aug. 27
<strong>Read, Rob,</strong> 68, Piper City, March 17
THURSDAY, SEPT. 1
<strong>Kuckie, Brian,</strong> 68, Bourbonnais, Aug. 30