Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary recap: Sept. 3, 2022

By Daily Journal

SATURDAY, AUG. 27

<strong>Boatright, John,</strong> 86, St. Anne, Aug. 20

<strong>French, Dennis “Denny,”</strong> 76, St. Anne, Aug. 22

<strong>Gash, Gregory,</strong> 58, Oologah, Okla., Aug. 21

<strong>Kohl, Michael,</strong> 68, Kankakee, Aug. 24

<strong>Nelson, Daniel Duane,</strong> 63, Kankakee, Aug. 17

<strong>Witheft, Merlyn,</strong> 88, Buckingham, Aug. 24

<strong>Wood, Donna,</strong> 92, Herscher, July 15

MONDAY, AUG. 29

<strong>Minard, Darlene,</strong> 94, Herscher, Aug. 25

TUESDAY, AUG. 30

<strong>Reiners, Elaine,</strong> 93, Milford, Aug. 27

WEDNESDAY, AUG. 31

<strong>Austin, Eric,</strong> 44, Lewisville, Texas, Aug. 15

<strong>Dutour, Phyllils,</strong> 85, Van Buren, Ark., July 30

<strong>Gerberding, Alvin,</strong> 98, Kankakee, Aug. 27

<strong>Merrill, Pamela “Pam,”</strong> 65, Bradley, Aug. 27

<strong>Read, Rob,</strong> 68, Piper City, March 17

THURSDAY, SEPT. 1

<strong>Kuckie, Brian,</strong> 68, Bourbonnais, Aug. 30