Obituary recap: Aug. 27, 2022

SATURDAY, AUG. 20
<strong>Altmyer, Austin,</strong> 33, Bradley, Aug. 18
<strong>Cheffer, Monica,</strong> 72, Bradley, Aug. 16
<strong>Coleman, Lauren,</strong> 28, Pembroke Township, Aug. 17
<strong>Court, Robert “Bob,”</strong> 92, Kankakee, Aug. 18
<strong>Frerichs, Bernita,</strong> 90, Gilman, Aug. 13
<strong>Giardina, Martin,</strong> 69, Scottsdale, Ariz., Aug. 8
<strong>Griffin, Lena Mae,</strong> 100, Jacksonville, Aug. 15
<strong>Harsha, Gerald “Jerry,”</strong> 72, Kingman, Ind., June 9
<strong>Osenga, Roger,</strong> 65, Kankakee, Aug. 5
<strong>Vilendrer, Barbara,</strong> 79, Manteno, Aug. 13
TUESDAY, AUG. 23
<strong>Hustedt, Joanne,</strong> 78, Clifton, Aug. 19
WEDNESDAY, AUG. 24
<strong>Garfield, Robert Lee,</strong> 71, Oklahoma City, Okla., Aug. 16
<strong>Hodges-Tasker, Jayne,</strong> 63, Bradley, Aug. 8
<strong>Lentz, Frances</strong>, 89, Kankakee, Aug. 21
<strong>Ward Cameron “Cam,”</strong> 32, Bradley, Aug. 22
THURSDAY, AUG. 25
<strong>Donoho, Gary,</strong> 81, Manteno, Aug. 22
<strong>Ducat, Leroy,</strong> 74, Ashkum, Aug. 23
<strong>Siemsen, Hilbert “John” Jr.,</strong> 80, Custer Park, Aug. 23