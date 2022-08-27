Shaw Local

Obituary recap: Aug. 27, 2022

By Daily Journal

SATURDAY, AUG. 20

<strong>Altmyer, Austin,</strong> 33, Bradley, Aug. 18

<strong>Cheffer, Monica,</strong> 72, Bradley, Aug. 16

<strong>Coleman, Lauren,</strong> 28, Pembroke Township, Aug. 17

<strong>Court, Robert “Bob,”</strong> 92, Kankakee, Aug. 18

<strong>Frerichs, Bernita,</strong> 90, Gilman, Aug. 13

<strong>Giardina, Martin,</strong> 69, Scottsdale, Ariz., Aug. 8

<strong>Griffin, Lena Mae,</strong> 100, Jacksonville, Aug. 15

<strong>Harsha, Gerald “Jerry,”</strong> 72, Kingman, Ind., June 9

<strong>Osenga, Roger,</strong> 65, Kankakee, Aug. 5

<strong>Vilendrer, Barbara,</strong> 79, Manteno, Aug. 13

TUESDAY, AUG. 23

<strong>Hustedt, Joanne,</strong> 78, Clifton, Aug. 19

WEDNESDAY, AUG. 24

<strong>Garfield, Robert Lee,</strong> 71, Oklahoma City, Okla., Aug. 16

<strong>Hodges-Tasker, Jayne,</strong> 63, Bradley, Aug. 8

<strong>Lentz, Frances</strong>, 89, Kankakee, Aug. 21

<strong>Ward Cameron “Cam,”</strong> 32, Bradley, Aug. 22

THURSDAY, AUG. 25

<strong>Donoho, Gary,</strong> 81, Manteno, Aug. 22

<strong>Ducat, Leroy,</strong> 74, Ashkum, Aug. 23

<strong>Siemsen, Hilbert “John” Jr.,</strong> 80, Custer Park, Aug. 23