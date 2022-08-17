Obituary budget for Wednesday, Aug. 17

<div>Done - Flag - KDJ000039Dermody - Daniel Dermody - $250 obit - with photo - With Flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000028 (put in the Obit FTP on Monday) - Don Jensen - $310 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000040 - Josh Stevenson - $250 obit - with photo - no flag</div><div> <div>Done - KDJ000036Jones - Roberta Jones - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000037Dillman - Angie Dillman - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div><div>Done - KDJ000041Nadler - Elaine Nadler - $250 obit - with photo - no flag </div><div> </div><div>Done - KDJ000042Nietfeldt - Arlene Nietfeldt - $250 obit - with photo - no flag</div><div> </div></div><div>Done - (in Blox) Death notices: Austin, Kirstein</div>