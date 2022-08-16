Death notices: Aug. 16, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Roberta Sue “Bobbi” Jones,</strong> 36, of Bradley, passed away Monday (Aug. 15, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Joshua R. Stevenson,</strong> 47 of Kankakee, passed away Friday (Aug. 12, 2022) at Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Lenore Ruth Cooper,</strong> 78, of Kankakee, passed away Sunday (Aug. 7, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Madonna J. Taylor,</strong> 80, of Kankakee, passed away Friday (Aug. 5, 2022). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.