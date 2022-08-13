Obituary recap: Aug. 13, 2022

SATURDAY, AUG. 6
<strong>Collett, Faye,</strong> 95, Liberty, Mo., July 10
<strong>Dean, Willie,</strong> 64, Bourbonnais, July 30
<strong>Dionne, Karen,</strong> 66, Bourbonnais, Aug. 2
<strong>Klonowski, Lawrence “Lornie,”</strong> 77, St. Anne, Aug. 4
<strong>Loring, Sara and Justin,</strong> both age 40, of Kankakee, July 15
<strong>Smith, Phillip,</strong> 68, Clifton, Aug. 3
<strong>Stevens, Jeffrey “Jeff,”</strong> 69, Kansas City, Kan., July 31
MONDAY, AUG. 8
<strong>Brough, Donald,</strong> 72, Chebanse, July 31
TUESDAY, AUG. 9
<strong>Brutlag, Kenneth,</strong> 78, New Burnside, Aug. 2
<strong>Taylor, Daniel,</strong> 74, Manteno, Aug. 5
WEDNESDAY, AUG. 10
<strong>Berkey, Don,</strong> 88, Frankfort, Aug. 8
<strong>Hillyer, Mary,</strong> 92, Essex, Aug. 5
<strong>Kilman, Roger Sr.,</strong> 76, Bradley, Aug. 2
<strong>Knauth, Karl,</strong> 84, Milford, Aug. 6
<strong>Pruitt, Sharon,</strong> 78, Bourbonnais, Aug. 7
<strong>Roberts, Gloria,</strong> 84, Watseka, Aug. 7
<strong>Williamson, Rene,</strong> 59, Bourbonnais, July 31
THURSDAY, AUG. 11
<strong>Benson, Douglas,</strong> 63, Pembroke Township, July 30
<strong>Coats, Suzanne “Sue,”</strong> 67, Bourbonnais, July 17
<strong>Greenley, Jamie,</strong> 68, Bourbonnais, Aug. 8
<strong>Hendrickson, Patricia,</strong> 83, Clifton, Aug. 9