Obituaries

Obituary recap: Aug. 13, 2022

By Daily Journal

SATURDAY, AUG. 6

<strong>Collett, Faye,</strong> 95, Liberty, Mo., July 10

<strong>Dean, Willie,</strong> 64, Bourbonnais, July 30

<strong>Dionne, Karen,</strong> 66, Bourbonnais, Aug. 2

<strong>Klonowski, Lawrence “Lornie,”</strong> 77, St. Anne, Aug. 4

<strong>Loring, Sara and Justin,</strong> both age 40, of Kankakee, July 15

<strong>Smith, Phillip,</strong> 68, Clifton, Aug. 3

<strong>Stevens, Jeffrey “Jeff,”</strong> 69, Kansas City, Kan., July 31

MONDAY, AUG. 8

<strong>Brough, Donald,</strong> 72, Chebanse, July 31

TUESDAY, AUG. 9

<strong>Brutlag, Kenneth,</strong> 78, New Burnside, Aug. 2

<strong>Taylor, Daniel,</strong> 74, Manteno, Aug. 5

WEDNESDAY, AUG. 10

<strong>Berkey, Don,</strong> 88, Frankfort, Aug. 8

<strong>Hillyer, Mary,</strong> 92, Essex, Aug. 5

<strong>Kilman, Roger Sr.,</strong> 76, Bradley, Aug. 2

<strong>Knauth, Karl,</strong> 84, Milford, Aug. 6

<strong>Pruitt, Sharon,</strong> 78, Bourbonnais, Aug. 7

<strong>Roberts, Gloria,</strong> 84, Watseka, Aug. 7

<strong>Williamson, Rene,</strong> 59, Bourbonnais, July 31

THURSDAY, AUG. 11

<strong>Benson, Douglas,</strong> 63, Pembroke Township, July 30

<strong>Coats, Suzanne “Sue,”</strong> 67, Bourbonnais, July 17

<strong>Greenley, Jamie,</strong> 68, Bourbonnais, Aug. 8

<strong>Hendrickson, Patricia,</strong> 83, Clifton, Aug. 9