Death notices: Aug. 9, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Jamie Greenley,</strong> 68, of Bourbonnais, passed away Monday (Aug. 8, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Cynthia Lynne Raiborn</strong>, 56, of Kankakee, passed away July 16, 2022. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Robert F. Stehlik,</strong> 84, of Braidwood, passed away Saturday (Aug. 6, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.