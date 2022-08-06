Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary Recap: Aug. 6, 2022

Daily Journal obituaries

Daily Journal obituaries (Daily Journal)

By Daily Journal

SATURDAY, JULY 30

<strong>Cooley, Jeffrey,</strong> 65, Bradley, July 17

<strong>Dufrain, Dennis,</strong> 66, Bradley, July 27

<strong>Holtzman, Elaine Cyr,</strong> 94, St. Anne, July 27

<strong>Kennell, Jacqueline “Jackie,”</strong> 81, Bourbonnais, July 29

<strong>McCurry, JoAnn,</strong> 76, Bradley, July 22

<strong>Poole, Frances,</strong> 82, Bourbonnais, July 24

<strong>Stein, Sandra “Sandi,”</strong> 78, Kankakee, July 23

<strong>Vangundy, Ralph,</strong> 95, Martinton, July 24

MONDAY, AUG. 1

<strong>Durell, Betty,</strong> 93, Kankakee, July 29

<strong>Mersch, Ida,</strong> 92, Kankakee, July 27

<strong>Purvis, Marvin,</strong> 82, Watseka, July 26

TUESDAY, AUG. 2

<strong>Garfield, Marga,</strong> 83, Watseka, July 9

WEDNESDAY, AUG. 3

<strong>Barber, Hilda,</strong> 86, Kankakee, July 31

<strong>Burkhalter, Dale,</strong> 76, Bradley, July 31

<strong>Glidewell, David,</strong> 59, Conroe, Texas, July 28

<strong>Lisack, Lois,</strong> 87, Manteno, July 29

<strong>Murphy, Gerald,</strong> 79, Manteno, July 31

THURSDAY, AUG. 4

<strong>Edmond, Eugene,</strong> 77, Bourbonnais, July 26

<strong>Faber, Michael,</strong> 54, Kankakee, Aug. 2

<strong>Prior, Mary,</strong> 89, Sterling, July 28

<strong>Schultz, Sheila,</strong> 63, Bourbonnais, July 31

<strong>Tibbs, Norman “Tony,”</strong> 65, Manteno, Aug. 3