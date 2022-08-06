Obituary Recap: Aug. 6, 2022

SATURDAY, JULY 30
<strong>Cooley, Jeffrey,</strong> 65, Bradley, July 17
<strong>Dufrain, Dennis,</strong> 66, Bradley, July 27
<strong>Holtzman, Elaine Cyr,</strong> 94, St. Anne, July 27
<strong>Kennell, Jacqueline “Jackie,”</strong> 81, Bourbonnais, July 29
<strong>McCurry, JoAnn,</strong> 76, Bradley, July 22
<strong>Poole, Frances,</strong> 82, Bourbonnais, July 24
<strong>Stein, Sandra “Sandi,”</strong> 78, Kankakee, July 23
<strong>Vangundy, Ralph,</strong> 95, Martinton, July 24
MONDAY, AUG. 1
<strong>Durell, Betty,</strong> 93, Kankakee, July 29
<strong>Mersch, Ida,</strong> 92, Kankakee, July 27
<strong>Purvis, Marvin,</strong> 82, Watseka, July 26
TUESDAY, AUG. 2
<strong>Garfield, Marga,</strong> 83, Watseka, July 9
WEDNESDAY, AUG. 3
<strong>Barber, Hilda,</strong> 86, Kankakee, July 31
<strong>Burkhalter, Dale,</strong> 76, Bradley, July 31
<strong>Glidewell, David,</strong> 59, Conroe, Texas, July 28
<strong>Lisack, Lois,</strong> 87, Manteno, July 29
<strong>Murphy, Gerald,</strong> 79, Manteno, July 31
THURSDAY, AUG. 4
<strong>Edmond, Eugene,</strong> 77, Bourbonnais, July 26
<strong>Faber, Michael,</strong> 54, Kankakee, Aug. 2
<strong>Prior, Mary,</strong> 89, Sterling, July 28
<strong>Schultz, Sheila,</strong> 63, Bourbonnais, July 31
<strong>Tibbs, Norman “Tony,”</strong> 65, Manteno, Aug. 3