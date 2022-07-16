Obituary budget for Saturday, July 16

Done - Virginia L. Regnier (please place at top, left) - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Ruth Ann Menz - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - LaFerne Foster - $370 obit - with photo - sent - no flag
Done - Susan King (mother of Amelia "Amy" King) - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Amelia "Amy" King (daughter of Susan King) - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Virginia Mae "Ginny" Harris - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Claretta "Rita" Bass - $250 obit - with photo - sent - no flag
Done - Mary Richards - $250 obit - with photo - sent - no flag
Death notices: Chiz , Burke
Done - OBIT RECAP