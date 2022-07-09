Obituary Recap: July 9, 2022

SATURDAY, JULY 2
<strong>Berry, Betty,</strong> 87, Piper City, June 27
<strong>Lane, Melody,</strong> 50, The Villages, Fla., Feb. 15
<strong>Martin, Roland,</strong> 41, Kankakee, June 25
<strong>Scott, James,</strong> 79, Harrison Township, Mich., June 28
<strong>Shepherd, Annette,</strong> 79, Cypress, Texas, June 21
<strong>Todd, Martha “Marty,”</strong> 89, Bourbonnais, June 13
<strong>Walter, William,</strong> 81, Braidwood, June 27
MONDAY, JULY 4
Independence Day Holiday, no newspaper published
TUESDAY, JULY 5
<strong>Hoelzeman, Nancy</strong> <strong>(Heldt),</strong> 72, Little River, S.C., June 28
<strong>LaFine, Dee Raymond,</strong> 75, Maumee, Ohio, June 30
WEDNESDAY, JULY 6
<strong>Gilbert, Jeffrey,</strong> 67, Momence, July 2
<strong>Miller, Marilyn,</strong> 91, Papineau, July 2
<strong>Regnier, Lola “Joyce,”</strong> 92, Kankakee, June 29
THURSDAY, JULY 7
<strong>Stokes, James “Jim” Jr.,</strong> 64, Kankakee, June 29
<strong>Washington-Haynes, Kyle,</strong> 25, Kankakee, June 29