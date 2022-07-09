Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary Recap: July 9, 2022

Daily Journal obituaries

Daily Journal obituaries (Daily Journal)

By Daily Journal

SATURDAY, JULY 2

<strong>Berry, Betty,</strong> 87, Piper City, June 27

<strong>Lane, Melody,</strong> 50, The Villages, Fla., Feb. 15

<strong>Martin, Roland,</strong> 41, Kankakee, June 25

<strong>Scott, James,</strong> 79, Harrison Township, Mich., June 28

<strong>Shepherd, Annette,</strong> 79, Cypress, Texas, June 21

<strong>Todd, Martha “Marty,”</strong> 89, Bourbonnais, June 13

<strong>Walter, William,</strong> 81, Braidwood, June 27

MONDAY, JULY 4

Independence Day Holiday, no newspaper published

TUESDAY, JULY 5

<strong>Hoelzeman, Nancy</strong> <strong>(Heldt),</strong> 72, Little River, S.C., June 28

<strong>LaFine, Dee Raymond,</strong> 75, Maumee, Ohio, June 30

WEDNESDAY, JULY 6

<strong>Gilbert, Jeffrey,</strong> 67, Momence, July 2

<strong>Miller, Marilyn,</strong> 91, Papineau, July 2

<strong>Regnier, Lola “Joyce,”</strong> 92, Kankakee, June 29

THURSDAY, JULY 7

<strong>Stokes, James “Jim” Jr.,</strong> 64, Kankakee, June 29

<strong>Washington-Haynes, Kyle,</strong> 25, Kankakee, June 29