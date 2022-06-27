Death notices: June 27, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Ashley Haase,</strong> 26, of Pembroke Township, passed away Wednesday (June 22, 2022) at Riverside Medical Center, Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Dewey Noe</strong>, 75, of Kankakee, passed away Friday (June 24, 2022) at Heritage Manor in Dwight. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Hertz Funeral Home, Kankakee.
<strong>Mary Richards,</strong> 76, of Kankakee, passed away Saturday (June 25, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.