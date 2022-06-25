Shaw Local

Obituary Recap: June 25, 2022

SATURDAY, JUNE 18

<strong>Busz, Judith,</strong> 74, Peotone, June 14

<strong>Czarny, Patrick “Pat,”</strong> 81, Kankakee, June 14

<strong>Harper, Leonard,</strong> 91, Manteno, June 13

<strong>Honzik, Mae “Susan,”</strong> 96, Kankakee, June 15

J<strong>ohnson, Carol,</strong> 76, Bourbonnais, June 14

<strong>Lowe, Doris,</strong> 86, Pontiac, June 15

<strong>Mulvihill, Alec,</strong> 28, Peotone, June 12

<strong>Nissen, Martin “Marty,”</strong> 93, Munster, Ind., June 15

<strong>Ryan, Marjorie,</strong> 101, Kankakee, Jan. 1, 2022

<strong>Seibert, William “Bill,”</strong> 86, Momence, June 15

MONDAY, JUNE 20

Juneteenth Holiday, no newspaper published

TUESDAY, JUNE 21

<strong>Adams, Judith,</strong> 77, Bradley, June 11

<strong>Benoit, Linda,</strong> 70, Bradley, June 15

<strong>Hughes, John,</strong> 87, West Lafayette, Ind., June 17

<strong>Palmateer, Lorna,</strong> 85, Kankakee, June 18

<strong>Smith, Denise Yvonne Winston,</strong> 67, Las Vegas, Nev., June 4

<strong>Smolkovich, Ann,</strong> 65, St. Anne, June 8

<strong>Wehrmann, Rosella,</strong> 100, Beecher, June 13

<strong>Williams, Harold,</strong> 58, Kankakee, June 14

WEDNESDAY, JUNE 22

<strong>Drolet, George,</strong> 78, Bradley, Dec. 29, 2021

<strong>Kemp, Shirley,</strong> 90, Kankakee, May 15

<strong>Nuckolls, Easter Mae,</strong> 75, Bartlett, Tenn., June 13

<strong>Rosenbrock, Bruce,</strong> 68, Grant Park, June 18

<strong>Ujwari, Michael,</strong> 74, Inverness, Fla., June 16

THURSDAY, JUNE 23

<strong>Haran, Cynthia,</strong> 62, Chebanse, June 17

<strong>Mann, Dennis “Big D,”</strong> 46, Herscher, June 12

<strong>Quinn, Sharon,</strong> 79, Watseka, June 21