Ann Smolkovich

ST. ANNE — Ann M. Smolkovich, 65, of St. Anne, passed away June 8, 2022, at Riverside Medical Center in Kankakee.
Ann was born April 8, 1957, in Kankakee, the daughter of Edward and Evla Smolkovich.
She was an employee of Aamstrand Ropes and Twine, Manteno, as a rope braider.
Surviving are her special friend, Robert Vaughn; her nephew, Brian (Jenna) Harpin; and her great-nieces and nephew, Rowan, Roxanne and Remi.
Ann was preceded in death by her parents; and her brother, David.
Cremation rites has been accorded.
Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.