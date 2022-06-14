Death notices: June 14, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Joseph E, Arbour,</strong> 89, of Kankakee, passed away June 6, 2022, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Sally Jo Senzel,</strong> of Bourbonnais, passed away Wednesday (June 8, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Elizabeth J. “Betty June” Simmons</strong>, 89, of Bourbonnais, passed away Sunday (June 12, 2022) in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.