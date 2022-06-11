Shaw Local

Obituary Recap: June 11, 2022

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, JUNE 4

<strong>Bufford, Russell “Buff,”</strong> 92, Sun City, Ariz., April 19

<strong>DePatis, Leonard “Chuck,”</strong> 83, Bradley, May 25

<strong>Hayden, Leslie “Les,”</strong> 73, Kankakee, May 31

<strong>Okeli, John “Hans” Jr.,</strong> 88, Momence, May 30

<strong>Shreffler, Rebecca,</strong> 69, Ashkum, June 2

<strong>Thorne de Chavez, Cesar,</strong> 86, Manteno, in May of 2022

MONDAY, JUNE 6

<strong>Konecki, Douglas Sr.,</strong> 50, Manteno, June 2

<strong>Shreffler, Bethel,</strong> 90, Bourbonnais, May 20

TUESDAY, JUNE 7

<strong>Carter, Kevin,</strong> 71, Cornelius, Ore., May 29

<strong>Dupuis, Wingate,</strong> 73, Kankakee, May 29

<strong>Emling, Kenneth,</strong> 83, Kankakee, June 3

<strong>Winship, Charlotte,</strong> 91, Canton, May 29

WEDNESDAY, JUNE 8

<strong>Carroll, Ernest “Jerry,”</strong> 80, Bourbonnais, June 5

<strong>Greenfield, Matthew,</strong> 30, Chicago, June 5

<strong>Muniz, Kemp,</strong> 48, Edwardsville, June 5