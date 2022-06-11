Obituary Recap: June 11, 2022

SATURDAY, JUNE 4
<strong>Bufford, Russell “Buff,”</strong> 92, Sun City, Ariz., April 19
<strong>DePatis, Leonard “Chuck,”</strong> 83, Bradley, May 25
<strong>Hayden, Leslie “Les,”</strong> 73, Kankakee, May 31
<strong>Okeli, John “Hans” Jr.,</strong> 88, Momence, May 30
<strong>Shreffler, Rebecca,</strong> 69, Ashkum, June 2
<strong>Thorne de Chavez, Cesar,</strong> 86, Manteno, in May of 2022
MONDAY, JUNE 6
<strong>Konecki, Douglas Sr.,</strong> 50, Manteno, June 2
<strong>Shreffler, Bethel,</strong> 90, Bourbonnais, May 20
TUESDAY, JUNE 7
<strong>Carter, Kevin,</strong> 71, Cornelius, Ore., May 29
<strong>Dupuis, Wingate,</strong> 73, Kankakee, May 29
<strong>Emling, Kenneth,</strong> 83, Kankakee, June 3
<strong>Winship, Charlotte,</strong> 91, Canton, May 29
WEDNESDAY, JUNE 8
<strong>Carroll, Ernest “Jerry,”</strong> 80, Bourbonnais, June 5
<strong>Greenfield, Matthew,</strong> 30, Chicago, June 5
<strong>Muniz, Kemp,</strong> 48, Edwardsville, June 5