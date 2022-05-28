Shaw Local

Obituaries

Death notices: May 28, 2022

By Daily Journal

<strong>James E. Lower,</strong> 72, of Bradley, passed away Thursday (May 26, 2022) at St. Joseph Medical Center in Joliet. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.

<strong>Theodore “Pidge” Smith</strong>, 77, of Coal City, passed away Wednesday (May 25, 2022) at RML Specialty Hospital in Hinsdale. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.

<strong>Adam Christopher Watts</strong>, 44, of Braidwood, passed away May 14, 2022. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.