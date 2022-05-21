Shaw Local

Obituaries

Obituary Recap: May 21, 2022

Daily Journal obituaries

Daily Journal obituaries (Daily Journal)

By Daily Journal

SATURDAY, MAY 14

<strong>Regnier, Duane “Mort,”</strong> 68, Beaverville, May 12

<strong>Ruder, Dolores and Raymond,</strong> 95 and 99 respectively, Bourbonnais, May 10 and May 11

TUESDAY, MAY 17

<strong>Houde, Richard,</strong> 92, Tampa, Fla., March 31

WEDNESDAY, MAY 18

<strong>Bailey, Karen,</strong> 66, Kankakee, May 15

<strong>Cordes, Patricia,</strong> 77, Bourbonnais, May 16

<strong>Davis, Thelma,</strong> 81, Kankakee, May 7

<strong>Jeck, Gary,</strong> 71, Bourbonnais, May 11

<strong>Jones, Willie Mae,</strong> 89, Kankakee, May 9

<strong>Prince, R. Ann,</strong> 84, Clifton, May 11

<strong>Read, Rob,</strong> 68, Piper City, March 17

<strong>Witte, Joyce,</strong> 75, Momence, May 8

THURSDAY, MAY 19

<strong>Stuart, Virginia,</strong> 100, Morrison, May 17

<strong>Sutton, Gene,</strong> 69, St. Anne, May 8