Obituary Recap: May 14, 2022

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, MAY 7

<strong>Gaytan, Jose,</strong> 66, Kankakee, May 4

<strong>Goselin, David,</strong> 76, Ashkum, May 2

<strong>Hasik, Tina,</strong> 57, Bourbonnais, May 1

<strong>Kleinert, Joni,</strong> 64, St. Anne, May 3

<strong>Koff, Robert,</strong> 76, Braidwood, May 3

<strong>Langellier, Gordon,</strong> 80, Pensacola, Fla., May 2

<strong>Raab, Richard,</strong> 80, Vero Beach, Fla., April 17

<strong>Wells, Eugene,</strong> 75, Kankakee, May 2

<strong>Wilson, Charles Jr.,</strong> 70, Manteno, April 30

MONDAY, MAY 9

<strong>Lamie, Shelby,</strong> 85, Chebanse, May 5

<strong>Meyer, Richard,</strong> 74, Baldwin, Wis., April 29

TUESDAY, MAY 10

<strong>Britton, Kevin Alan,</strong> 39, Kankakee, April 25

<strong>Kirk, Kevin,</strong> 69, Springfield, Mo., May 6

<strong>Lambrecht, Karen,</strong> 68, Bourbonnais, May 7

<strong>Papineau, Theresa,</strong> 86, Bonfield, May 7

<strong>Shuper, Anthony “Tony,”</strong> 96, Watseka, May 8

<strong>Tetreault, Fred,</strong> 92, Peotone, May 2

WEDNESDAY, MAY 11

<strong>Boehrnsen, Fenton,</strong> 94, Martinton, May 8

<strong>Hagler, John,</strong> 79, Clifton, April 30

<strong>Hunt, Brennan,</strong> 9, Manteno, May 8

<strong>LaMontagne, Joycelyn “Joy,”</strong> 79, The Villages, Fla., May 7

<strong>Munyon, Jake,</strong> 84, Momence, May 9

THURSDAY, MAY 12

<strong>Qualls, Eleanor,</strong> 72, Detroit, Mich., May 1

<strong>Smith, Elizabeth “Ann,”</strong> 82, Kankakee, May 9