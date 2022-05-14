Obituary Recap: May 14, 2022

SATURDAY, MAY 7
<strong>Gaytan, Jose,</strong> 66, Kankakee, May 4
<strong>Goselin, David,</strong> 76, Ashkum, May 2
<strong>Hasik, Tina,</strong> 57, Bourbonnais, May 1
<strong>Kleinert, Joni,</strong> 64, St. Anne, May 3
<strong>Koff, Robert,</strong> 76, Braidwood, May 3
<strong>Langellier, Gordon,</strong> 80, Pensacola, Fla., May 2
<strong>Raab, Richard,</strong> 80, Vero Beach, Fla., April 17
<strong>Wells, Eugene,</strong> 75, Kankakee, May 2
<strong>Wilson, Charles Jr.,</strong> 70, Manteno, April 30
MONDAY, MAY 9
<strong>Lamie, Shelby,</strong> 85, Chebanse, May 5
<strong>Meyer, Richard,</strong> 74, Baldwin, Wis., April 29
TUESDAY, MAY 10
<strong>Britton, Kevin Alan,</strong> 39, Kankakee, April 25
<strong>Kirk, Kevin,</strong> 69, Springfield, Mo., May 6
<strong>Lambrecht, Karen,</strong> 68, Bourbonnais, May 7
<strong>Papineau, Theresa,</strong> 86, Bonfield, May 7
<strong>Shuper, Anthony “Tony,”</strong> 96, Watseka, May 8
<strong>Tetreault, Fred,</strong> 92, Peotone, May 2
WEDNESDAY, MAY 11
<strong>Boehrnsen, Fenton,</strong> 94, Martinton, May 8
<strong>Hagler, John,</strong> 79, Clifton, April 30
<strong>Hunt, Brennan,</strong> 9, Manteno, May 8
<strong>LaMontagne, Joycelyn “Joy,”</strong> 79, The Villages, Fla., May 7
<strong>Munyon, Jake,</strong> 84, Momence, May 9
THURSDAY, MAY 12
<strong>Qualls, Eleanor,</strong> 72, Detroit, Mich., May 1
<strong>Smith, Elizabeth “Ann,”</strong> 82, Kankakee, May 9