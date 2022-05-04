Death notices: May 4, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Jo Ann Cobb (nee Goralczyk)</strong>, 74, of Braidwood, passed away Monday (May 2, 2022) at her home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>David A. Goselin</strong>, 76, of Ashkum, passed away Monday (May 2, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Eugene Wells</strong>, 75, of Kankakee, passed away Monday (May 2, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Charles Wilson Jr.,</strong> 70, of Manteno, passed away Saturday (April 30, 2022) at Ascension St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.