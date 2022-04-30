Shaw Local

Obituaries

Obituary Recap: April 30, 2022

By Daily Journal

SATURDAY, APRIL 23

<strong>Dorsey, Donald,</strong> 85, Palm Coast, Fla., April 15

<strong>Dunigan, Samuel,</strong> 87, Kankakee, April 18

<strong>Herzog, Joseph,</strong> 58, Kailua, Hawaii, April 13

<strong>Preston, Jeannine,</strong> 86, Kankakee, April 20

<strong>Redenius, Bruce,</strong> 62, St. Anne, April 21

<strong>Reising, Michael,</strong> 58, Bourbonnais, April 10

TUESDAY, APRIL 26

<strong>Hansen, Kenneth,</strong> 89, Bourbonnais, April 23

<strong>Harvey, David Wade,</strong> 48, Harvard, April 16

WEDNESDAY, APRIL 27

<strong>Browning, Tommy,</strong> 75, Bradley, April 24

<strong>Coyne, Ronald Sr.,</strong> 82, Bourbonnais, April 23

<strong>Hayes, Margaret,</strong> 60, Kankakee, April 25

<strong>Lewke, Nancy,</strong> 72, Grant Park, April 21

<strong>Meyer, Carol,</strong> 74, Watseka, April 23

<strong>Schrempf, Gerald,</strong> 89, Seminole, Fla., April 21

THURSDAY, APRIL 28

<strong>Bryant, Judy,</strong> 81, Watseka, April 25

<strong>Buck, Donald,</strong> 85, Bradley, April 26

<strong>Dankovich, Dolores,</strong> 87, Bradley, April 26