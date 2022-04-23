Obituary Recap: April 23, 2022

SATURDAY, APRIL 16
<strong>Ashmore, Rita,</strong> 99, Kankakee, April 13
<strong>Bottari, Evelyn,</strong> 88, Bradley, April 12
<strong>Breach, James “Bubba,”</strong> 67, Eugene, Ore., April 6
<strong>Burklow, David,</strong> 78, Bradley, April 13
<strong>Cross, Danny,</strong> 73, Kankakee, April 12
<strong>Gschwendtner, Kristi,</strong> 53, Dwight, April 13
<strong>Hale, Rev. Robert,</strong> 79, Bourbonnais, April 14
<strong>Jaffe, Barry,</strong> 71, Bourbonnais, April 13
<strong>Johnson, Larry,</strong> 73, Dwight, April 15
<strong>Kolkman, Ardell “Dell,”</strong> 88, Sugar Grove, April 12
<strong>Ponton, Leroy,</strong> 87, Peotone, April 12
<strong>Powell, Linda,</strong> 61, Kankakee, April 14
<strong>Shank, Joel,</strong> 73, Manteno, April 14
<strong>White, Willa,</strong> 88, Aroma Park, March 7
MONDAY, APRIL 18
<strong>Taden, Lorin Sr.,</strong> 71, Sheldon, April 13
TUESDAY, APRIL 19
<strong>Jordan, Juanita,</strong> 31, Bourbonnais, April 12
<strong>Zamzow, Thomas,</strong> 91, Kankakee, April 9
WEDNESDAY, APRIL 20
<strong>Ader, Sherry,</strong> 75, Chebanse, Feb. 23
<strong>Busz, Delores,</strong> 97, Peotone, April 14
<strong>Demers, Jenora,</strong> 78, Kankakee, April 18
<strong>Elsey, Margo,</strong> 71, Bourbonnais, March 17
<strong>Fisher, Michael,</strong> 75, Kankakee, April 11
<strong>Girgis, Hetty,</strong> 95, Bradley, April 12
<strong>Harris, Bernard,</strong> 53, Kankakee, April 9
<strong>Knudsen, Andrea,</strong> 79, Des Plaines, April 10
<strong>Kroll, Lola,</strong> 82, Watseka, April 12
<strong>Natschke, Cathy and Scott,</strong> 68 and 71, Bourbonnais, March 20, 2020 and April 16, 2022
<strong>Shoemaker, Evelyn,</strong> 63, Buckeye, Ariz., March 25
<strong>Thomas, Vivian,</strong> 68, Kankakee, April 8
THURSDAY, APRIL 21
<strong>Coffie, Vietta,</strong> 92, Kankakee, April 14