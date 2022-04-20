Shaw Local

Michael Fisher

KANKAKEE — Michael E. Fisher, 75, formerly of Kankakee, passed away April 11, 2022, in Peoria, Ariz.

Surviving are a daughter, Terri Heimberger, of Clifton; son, Robert Fisher, of Colorado Springs, Colo.; son, Christopher Fisher, of Peoria, Ariz.; sister, Patricia Bonnell, of Bonfield; and brother, Mark Fisher, of Phoenix, Ariz.

Preceding him in death were his parents, Carroll and Betty Fisher; and two brothers, James and William Fisher.

He was a veteran of the U.S. Navy.

Services will be May 6 in National Memorial Cemetery of Arizona, in Phoenix, Ariz.