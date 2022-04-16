Death notices: April 16, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Vietta Coffie</strong>, 92, formerly of Kankakee, passed away Thursday (April 14, 2022) at The Pavilion at Creekwood nursing home in Mansfield, Texas. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Frederick Drinkwater,</strong> 59, of Kankakee, passed away Thursday (April 14, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Hetty Girgis,</strong> 95, of Bradley, passed away Tuesday (April 12, 2022). Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Lola Mae Kroll</strong>, 82, of Watseka, passed away Tuesday (April 12, 2022) at Watseka Rehabilitation. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Houk Funeral Home in St. Anne.