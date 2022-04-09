Death notices: April 9, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Robert Bernier Jr.</strong>, 58, of Kankakee, passed away March 27, 2022, at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Arthur C. Fanning</strong>, 81, of Hebron, Ind., and formerly of Momence, passed away Wednesday (April 6, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Cotter Funeral Home in Momence.
<strong>Gerald Lee Greminger,</strong> 77, of Braidwood, passed away Monday (April 4, 2022) at Loyola University Medical Center in Maywood. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Sister Mary Kay Himens, SSCM,</strong> 92, of Clifton, passed away Wednesday (April 6, 2022) at Arcadia Care of Clifton. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Katherine L. Lamping</strong>, 82, of Wilmington, passed away Wednesday (April 6, 2022) at AMITA Saint Joseph Medical Center in Joliet. Funeral arrangements are by Baskerville Funeral Home, Wilmington.
<strong>George "Bob" Robert Reynolds</strong>, 92, formerly of Grant Park, passed away April 3, 2022. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.
<strong>Ruth E. Vilt</strong>, 91, of Coal City, passed away Wednesday (April 6, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.