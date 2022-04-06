Death notices: April 6, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Bernice Holmes,</strong> 78, of Kankakee, passed away Monday (April 4, 2022) at Ascension St. Mary’s Hospital, Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Barbara Johnson</strong>, 81, of Kankakee, passed away Monday (April 4, 2022) at Advocate Christ Medical Center in Oak Lawn. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Phyllis Schneider,</strong> 88, formerly of Herscher, passed away Tuesday (April 5, 2022) at Citadel nursing home of Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.