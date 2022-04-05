Death notices: April 5, 2022

Death notices
<strong>Robert L. Barclay</strong>, 90, of Bourbonnais, passed away Sunday (April 3, 2022). Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Robin M Bright</strong>, 63, of Kankakee, passed away Sunday (April 3, 2022) at Citadel nursing home of Kankakee.
<strong>Robert John “Bob” Chinski Sr.</strong>, 99, of Bourbonnais, passed away Saturday (April 2, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Robert L. Rucker</strong>, 74, of Bourbonnais, passed away Friday (April 1, 2022) at Ascension St. Mary’s Hospital, Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>JoAnn Rudisill,</strong> 76, of Watseka, passed away Thursday (March 31, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.