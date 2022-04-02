Obituary Recap: April 2, 2022

SATURDAY, MARCH 26
<strong>Hackl, Elda,</strong> 87, Custer Park, March 23
<strong>LaGesse, Harold,</strong> 88, Bourbonnais, March 25
<strong>Morris, Colleen,</strong> 92, Kankakee, March 23
<strong>Regnier, Gary,</strong> 62, Bradley, March 23
<strong>Trubach, Virgil,</strong> 93, Manteno, March 22
<strong>Ybarra, Romona “Mona,”</strong> 84, Kankakee, March 21
MONDAY, MARCH 28
<strong>Demack, Patricia,</strong> 81, Beecher, March 23
TUESDAY, MARCH 29
<strong>Schultz, Maxine,</strong> 87, Bradley, March 27
WEDNESDAY, MARCH 30
<strong>Beigh, Cheryl,</strong> 64, Momence, March 26
<strong>Benson, Ronald,</strong> 87, Bradley, March 23
<strong>Bland, Patricia,</strong> 80, Kankakee, March 27
<strong>Bragg, Robin,</strong> 61, Bourbonnais, March 26
<strong>Clocksin, William,</strong> 87, Kankakee, March 29
<strong>Hofer, Judith,</strong> 78, Rantoul, March 29
<strong>Mainard, Corwin “Cory,”</strong> 47, Kankakee, Nov. 14, 2020
<strong>Terrell, Precilla,</strong> 75, Kankakee, March 24
<strong>White, Eddie Sr.,</strong> 65, Joliet, March 24
THURSDAY, MARCH 31
<strong>Neal, Hubert,</strong> 102, Milford, March 28