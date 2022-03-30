Death notices: March 30, 2022

Death notices
<strong>Scott L. Seaton Sr.</strong>, 86, of Kankakee, passed away Saturday (March 26, 2022) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Alfred W. Williams,</strong> 79, of Kankakee passed away Sunday (March 27, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.
<strong>Rosie M. Williams,</strong> 59, of Kankakee, passed away Saturday (March 26, 2022) at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.