Death notices: March 9, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Barbara A. (Landry) Brown</strong>, 84, of Kankakee, passed away Monday (March 7, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Ruth E. Johnson</strong>, 83, of Kankakee, passed away Sunday (March 6, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Dorothy Kohan,</strong> 95, of Dwight, passed away Sunday (March 6, 2022) at Heritage Woods nursing home of Dwight. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.