Death notices: March 8, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Phyllis Redman Billadeau,</strong> 82, of Kankakee, passed away Saturday (March 5, 2022) at Amita Health St. Mary’s Hospital, Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Kathleen McKinney</strong>, 64, of Milford, passed away Wednesday (March 2, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Baier Funeral Home in Watseka.
<strong>Reuben M. Riegal</strong>, 89, of Bonfield, passed away Sunday (March 6, 2022) at Miller Health Care Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.