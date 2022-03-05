Death notices: March 5, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Lola Mae Douglas</strong>, 87, of Limestone, passed away Wednesday (March 2, 2022) at Momence Meadows Nursing Home in Momence. Funeral arrangements by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Jonathan M. Hazzard</strong>, 48, of Bradley, passed away Feb. 22, 2022, at AMITA Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Margaret R. Moore,</strong> 72, of Watseka, and formerly of Piper City, passed away Wednesday (March 2, 2022) at Southlake Methodist Hospital in Merrillville, Ind. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee.