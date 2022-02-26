Shaw Local

Obituary Recap: Feb. 26, 2022

SATURDAY, FEB. 19

<strong>Bettenhausen, Norman,</strong> 97, Danforth, Feb. 15

<strong>Coats, Kelly,</strong> 75, Summitville, Ind., Feb. 17

<strong>Favors, Mary,</strong> 86, Lowell, Ind., Feb. 14

<strong>Franklin, Floyd,</strong> 87, Prescott, Ariz., Feb. 11

<strong>Garrett, Susann,</strong> 70, Kankakee, Feb. 17

<strong>LaMore, Jay,</strong> 85, Bourbonnais, Feb. 16

<strong>Lecour, Peggy,</strong> 89, Bourbonnais, Feb. 15

<strong>Papineau, Donald,</strong> 91, Kankakee, Feb. 15

<strong>Paris, Clarence,</strong> 87, Bourbonnais, Feb. 14

<strong>Williams, Dycenia,</strong> 65, Onarga, Feb. 13

MONDAY, FEB. 21

President’s Day, no newspaper published

TUESDAY, FEB. 22

<strong>Barbieri, Frank,</strong> 83, Chebanse, Feb. 17

<strong>Benjamin, Norman,</strong> 75, Wabash, Ind., Feb. 18

<strong>Hansen, Merritt,</strong> 89, Chebanse, Feb. 16

<strong>Sluis, Celeste,</strong> 62, Grant Park, Feb. 19

WEDNESDAY, FEB. 23

<strong>Benoit, Brian,</strong> 64, Gibson City, Feb. 19

<strong>Wiley, Glenn,</strong> 93, Lisle, Feb. 19

<strong>Zavala, Diana,</strong> 66, Momence, Feb. 17

THURSDAY, FEB. 24

<strong>Frank, Stephen,</strong> 68, Bourbonnais, Feb. 22

<strong>Holdman, Lloyd,</strong> 70, Kankakee, Feb. 21

<strong>Huff, William “Ed,”</strong> 50, Rock Island, Feb. 16

<strong>Suska, Edward Jr.,</strong> 87, Onarga, Feb. 19