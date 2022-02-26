Obituary Recap: Feb. 26, 2022

SATURDAY, FEB. 19
<strong>Bettenhausen, Norman,</strong> 97, Danforth, Feb. 15
<strong>Coats, Kelly,</strong> 75, Summitville, Ind., Feb. 17
<strong>Favors, Mary,</strong> 86, Lowell, Ind., Feb. 14
<strong>Franklin, Floyd,</strong> 87, Prescott, Ariz., Feb. 11
<strong>Garrett, Susann,</strong> 70, Kankakee, Feb. 17
<strong>LaMore, Jay,</strong> 85, Bourbonnais, Feb. 16
<strong>Lecour, Peggy,</strong> 89, Bourbonnais, Feb. 15
<strong>Papineau, Donald,</strong> 91, Kankakee, Feb. 15
<strong>Paris, Clarence,</strong> 87, Bourbonnais, Feb. 14
<strong>Williams, Dycenia,</strong> 65, Onarga, Feb. 13
MONDAY, FEB. 21
President’s Day, no newspaper published
TUESDAY, FEB. 22
<strong>Barbieri, Frank,</strong> 83, Chebanse, Feb. 17
<strong>Benjamin, Norman,</strong> 75, Wabash, Ind., Feb. 18
<strong>Hansen, Merritt,</strong> 89, Chebanse, Feb. 16
<strong>Sluis, Celeste,</strong> 62, Grant Park, Feb. 19
WEDNESDAY, FEB. 23
<strong>Benoit, Brian,</strong> 64, Gibson City, Feb. 19
<strong>Wiley, Glenn,</strong> 93, Lisle, Feb. 19
<strong>Zavala, Diana,</strong> 66, Momence, Feb. 17
THURSDAY, FEB. 24
<strong>Frank, Stephen,</strong> 68, Bourbonnais, Feb. 22
<strong>Holdman, Lloyd,</strong> 70, Kankakee, Feb. 21
<strong>Huff, William “Ed,”</strong> 50, Rock Island, Feb. 16
<strong>Suska, Edward Jr.,</strong> 87, Onarga, Feb. 19