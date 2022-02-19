Obituary Recap: Feb. 19, 2022

SATURDAY, FEB. 12
<strong>Balgeman, Ruth,</strong> 96, Kankakee, Feb. 3
<strong>Donnelly, Deena,</strong> 48, Bradley, Feb. 9
<strong>Graves, Danny Jr.,</strong> 63, Kankakee, Feb. 3
<strong>Miguel, Soledad,</strong> 93, Bourbonnais, Feb. 9
<strong>Norton, Patricia “Pat,”</strong> 80, Normal, Feb. 10
<strong>Quinn, Kathy,</strong> 70, Bradley, Feb. 8
<strong>Rigsby, Larry,</strong> 51, Belleview, Fla., Jan. 20
<strong>Thomason, Nora,</strong> 76, Bourbonnais, Feb. 6
MONDAY, FEB. 14
<strong>Cluver, Walmar “Wally,”</strong> 93, Watseka, Feb. 12
<strong>Farrell, Mary Ella Dixon,</strong> 95, Manteno, Feb. 11
<strong>Milbauer, Barbara,</strong> 82, Dwight, Feb. 10
TUESDAY, FEB. 15
<strong>Decker, Charles “Chuck,”</strong> 91, Watseka, Feb. 12
<strong>Gall, Edward,</strong> 83, Peotone, Feb. 12
WEDNESDAY, FEB. 16
<strong>Berrones, Leonides,</strong> 89, Momence, Feb. 14
<strong>Dunigan, Tabytha,</strong> 76, Kankakee, Feb. 12
<strong>Klipp, Margaret,</strong> 93, Manteno, Feb. 12
<strong>Noble, John,</strong> 67, Kankakee, Feb. 5
<strong>O’Neill, Mark,</strong> 65, Momence, Feb. 4
<strong>Reed, William “Bill,”</strong> 82, Onarga, Feb. 8
<strong>Reutter, Rick,</strong> 67, Cissna Park, Feb. 12
<strong>Stukenborg, Cody,</strong> 31, Champaign, Feb. 13
THURSDAY, FEB. 17
<strong>Kornegay, Mary,</strong> 95, Hickory, N.C., Feb. 14