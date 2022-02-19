Death notices: Feb. 19, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Amanda Kay Corsini (nee Dinger)</strong>, 61, of Gardner, passed away Monday (Feb. 14, 2022) at her home. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Clemens “Clem” Schmitter,</strong> 83, of Kankakee, passed away Dec. 4, 2021.
<strong>Roger W. Wissmiller,</strong> 80, of Kankakee, passed away Wednesday (Feb. 16, 2022) at Northwestern Medical Center in Chicago. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.