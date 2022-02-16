Death notices: Feb. 16, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Mary A. Favors</strong>, 86, of Lowell, Ind., passed away Monday (Feb. 14, 2022) at Franciscan Hospital in Crown Point, Ind. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Robert Oloffson</strong>, 92, of Wyanet, passed away Friday (Feb. 11, 2022).
<strong>Clarence Paris</strong>, 87, of Kankakee, passed away Monday (Feb. 14, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.