Death notices: Feb. 12, 2022

<strong>Death notice</strong>
<strong>William R. Bell</strong>, 73, of Kankakee, passed away Wednesday (Feb. 9, 2022) at Citadel Nursing Home of Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Leo F. Morris Sr.</strong>, 83, of Milford, passed away Wednesday (Feb. 9, 2022) at Iroquois Memorial Hospital in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Bernadette Marie Testa,</strong> 79, of Bourbonnais passed away Jan. 30, 2022, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.