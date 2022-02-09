Death notices: Feb. 9, 2022

<strong>Death notice</strong>
<strong>Virginia Granger,</strong> 90, of Upland, Calif., passed away Sunday (Feb. 6, 2022) at Heritage Court Assisted Living in Upland, Calif.
<strong>Shannon Mann</strong>, 35, of Manteno, passed away Saturday (Feb. 5, 2022) at St. Francis Medical Center in Peoria. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Kankakee.
<strong>Robert M. Ownbey,</strong> of Manteno, passed away Monday (Feb. 7, 2022) at Heritage Woods nursing home in Manteno. Funeral arrangements are by Cotter Funeral Home in Momence.
<strong>Lillian Marlene Quinn</strong>, 83, of Cary, N.C., and formerly of Braidwood, passed away Thursday (Feb. 3, 2022) at Duke Regional Medical Center in Durham, N.C. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Thomas Wendell Saddler</strong>, 89, of Greenville, Ky., passed away Monday (Feb. 7, 2022), at 7:40 a.m. at his home. Funeral arrangements are by Tucker Funeral Home in Central City, Ky.