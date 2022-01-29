Obituary Recap: Jan. 29, 2022

SATURDAY, JAN. 22
<strong>Baker, Rita,</strong> 87, Chebanse, Jan. 3
<strong>Gibson, Mary,</strong> 72, Manteno, Jan. 20
<strong>Good, Ellis,</strong> 94, Bourbonnais, Jan. 10
<strong>Hilb, John,</strong> 72, Kankakee, Jan. 18
<strong>Irby, Don,</strong> 75, Aroma Park, Dec. 19
<strong>Joubert, Arnold,</strong> 76, Kankakee, Jan. 16
<strong>Koehn, Roberta,</strong> 91, Peotone, Jan. 15
<strong>Madsen, Glen,</strong> 95, Bourbonnais, Jan. 20
<strong>Porter, Williams,</strong> 67, Charleston, Jan. 9
<strong>Posing, Tucker Alan,</strong> newborn, St. Anne, Jan. 16
<strong>Reising, James,</strong> 80, Spring Hill, Tenn., Jan. 19
<strong>Woodrich, Genevieve,</strong> 92, Kankakee, Jan. 20
MONDAY, JAN. 24
<strong>DeGroot, James,</strong> 68, St. Anne, Jan. 21
<strong>Guingrich, Thomas,</strong> 77, Kankakee, Jan. 20
<strong>Nourie-Heisler, Christine,</strong> 72, Bolingbrook, Jan. 19
<strong>Shreffler, Ronald Sr.,</strong> 76, Manteno, Jan. 20
TUESDAY, JAN. 25
<strong>Hall, Rita,</strong> 75, St. Charles, Mo., Jan. 22
<strong>Hartman, Norman “Bud,”</strong> 94, Manteno, Jan. 15
<strong>Spaulding, Helen,</strong> 91, Boise, Idaho, Jan. 10
WEDNESDAY, JAN. 26
<strong>Armold, Geneva,</strong> 71, Iroquois, Jan. 21
<strong>Cobb, Harlan,</strong> 78, Kankakee, Jan. 23
<strong>Frantzen, David,</strong> 67, Bonfield, Jan. 23
<strong>Metcalf, Frances Diane,</strong> 82, Bradley, Jan. 23
<strong>Ruder, Jerome,</strong> 96, Herscher, Jan. 24
<strong>Saathoff, Leo,</strong> 93, Bourbonnais, Jan. 21
<strong>Smothers, Phyllis,</strong> 71, Bourbonnais, Jan. 21
THURSDAY, JAN. 27
<strong>Bourassa, Daniel,</strong> 74, Bourbonnais, Jan. 25
<strong>Buente, Owen,</strong> 90, New Lenox, Jan. 26
<strong>Deutsche, W. Lee,</strong> 80, Crete, Jan. 22
<strong>Diorio, Daniel,</strong> 32, Kankakee, Jan. 21
<strong>Elliott, Lillian “Joann,”</strong> 77, Naperville, Jan. 21
<strong>Leonard, Betty,</strong> 97, Watseka, Jan. 25
<strong>Patchett, Dan,</strong> 67, St. Anne, Jan. 23