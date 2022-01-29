Death notices: Jan. 29, 2022

<strong>Death notices</strong>
<strong>Kathi Wickman Brewer,</strong> 69, of Godley, passed away Tuesday (Jan. 25, 2022) at Lightways Hospice Home in Joliet. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home, Braidwood.
<strong>Michael James “Mic” Puffer,</strong> 79, of Bourbonnais, passed away Tuesday (Jan. 25, 2022) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Dorothy J. Schmitz,</strong> 92, of Bradley, passed away Wednesday (Jan. 26, 2022) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>David Ray Seemann Sr.,</strong> 68, passed away Jan. 21, 2022, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.