Obituary Recap: Jan. 15, 2022

SATURDAY, JAN. 8
<strong>Baker, Rita,</strong> 87, Chebanse, Jan. 3
<strong>Bradigan, Delphine “Della,”</strong> 92, St. Anne, Dec. 28
<strong>Christensen, Artel,</strong> 85, Kankakee, Jan. 2
<strong>Desiderio, Fidel,</strong> 60, Bourbonnais, Jan. 4
<strong>Dionne, Father Rene,</strong> 87, Bradley, Dec. 7
<strong>Drazy, Dean,</strong> 64, Kankakee, Dec. 24
<strong>Johnson, Sheryl,</strong> 71, St. Anne, Jan. 5
<strong>Kress, Beverly,</strong> 84, Bradley, Jan. 2
<strong>Lafond, Kenneth,</strong> 93, Beaverville, Jan. 4
<strong>Minard, Robert Jr.,</strong> 63, Rankin, Jan. 4
<strong>Murray, Edward,</strong> 100, Herscher, Jan. 2
<strong>Sims, Charles Sr.,</strong> 73, Kankakee, Dec. 31
<strong>White, Robert,</strong> 65, Bradley, Jan. 4
MONDAY, JAN. 10
<strong>Becker, William,</strong> 89, Grant Park, Jan. 6
<strong>Janowski, James,</strong> 75, Grant Park, Jan. 4
TUESDAY, JAN. 11
<strong>DeYoung, Kim,</strong> 67, Wichert, Jan. 7
<strong>Janssen, Jonathan,</strong> 66, Bourbonnais, Jan. 7
<strong>Kimbrough, Deveta,</strong> 40, Kankakee, Jan. 5
<strong>Mitchell, Ruth Ann,</strong> 71, Kankakee, Jan. 6
<strong>Morgan, Gene,</strong> 94, Sheldon, Jan. 10
WEDNESDAY, JAN. 12
<strong>Beck, Darlene,</strong> 92, Rockford, Jan. 4
<strong>Eastburn, Steven,</strong> 68, Urbana, Jan. 4
<strong>Fritz, Francis,</strong> 87, Kankakee, Jan. 7
<strong>Graham, Steveatta,</strong> 48, Pembroke Township, Jan. 3
<strong>Locke, William,</strong> 83, Wilmington, Jan. 6
<strong>Smith, JoAnn,</strong> 79, Kankakee, Jan. 9
<strong>Smith, JoAnne,</strong> 53, Kankakee, Jan. 5
<strong>Truesdell, Lona,</strong> 74, Bradley, Jan. 8
THURSDAY, JAN. 13
<strong>Benjamin, George,</strong> 77, Clifton, Jan. 11
<strong>Rademacher, Joseph,</strong> 63, Grant Park, Jan. 10